كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التميمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب، حيث اختير الأسد رمزًا للبطولة، تيمناً بلقب المنتخب المغربي المعروف بـ "أسد الأطلس".

وتستعد المنتخبات الإفريقية لخوض المنافسات القارية في البطولة التي شهدت توزيع المنتخبات على المجموعات الست على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية:

مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة:

نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة:

السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة:

الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة:

كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.