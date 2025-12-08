قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. إصابة 16 عاملة باختناق داخل مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

أصيب 16 عاملًا بحالات اختناق داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، إثر استنشاقهم رائحة مفاجئة يُشتبه أنها ناجمة عن مادة كيميائية داخل موقع العمل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض عدد من العاملين داخل المصنع لحالات اختناق جماعي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية،  بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث،  وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتجري الجهات المختصة حاليًا عمليات فحص للمصنع لمعرفة مصدر الرائحة وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وحصل الموقع علي أسماء المصابين في الحادث وهن

أميرة عزت عبدالجليل 12 عاماً من المستقبل 
نسمة حمدي متولي  21 الواصفية 
نورهان عمرو علي 19 حي السلام 
فاطمه رمضان علي 20 الواصفية 
مروه محمد السيد 17 أبوسلطان 
رودينا مهدي السيد 18 أبو سلطان 
ملك حازم حمدالله 19 أبو صوير 
رحمه عمرو صالح 19 أبو صوير 
مرسه ممدوح قطب 15 المستقبل 
نانسي ناجي رشدي 22 البلابسة 
سوزان بطرس وجبه 22 البلابسة 
نبيلة شوقي  43 البلابسة
رحمه مكرم نجيب 32 أبو صوير 
هناء مكرم نجيب 44 أبو صوير
حسام عبدالستار عبدالحميد 32 أبو صوير

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

