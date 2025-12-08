قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم القصص قبل العرض الأول في مهرجان البحر الأحمر

فيلم القصص
فيلم القصص
نجلاء سليمان

تم الكشف عن البوستر التشويقي لفيلم "القصص"، ليقدّم لمحة أولى عن عالمه الكلاسيكي والملهم، وذلك قبل العرض الأول للفيلم في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 8 ديسمبر 2025.

فيلم القصص

تدور أحداث الفيلم بين عامَي 1967 وأواخر الثمانينيات، ويروي قصة أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تجمعه صداقة مع فتاة نمساوية عبر المراسلة، لتتطور هذه الصداقة تدريجيًا إلى علاقة حب عميقة تتحدى المسافات والمتغيرات. ورغم الصعوبات التي تواجههما، يسعى الاثنان للتمسك ببعضهما ولحلم حياة سعيدة مليئة بالأمل والشغف.

يضم الفيلم مجموعة بارزة من النجوم، من بينهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وتم تصويره بين القاهرة وفيينا.

فيلم القصص نيللى كريم أمير المصري كريم قاسم الفنانة نيللى كريم

