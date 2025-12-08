الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم القصص قبل العرض الأول في مهرجان البحر الأحمر

تم الكشف عن البوستر التشويقي لفيلم "القصص"، ليقدّم لمحة أولى عن عالمه الكلاسيكي والملهم، وذلك قبل العرض الأول للفيلم في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 8 ديسمبر 2025.

فيلم القصص

تدور أحداث الفيلم بين عامَي 1967 وأواخر الثمانينيات، ويروي قصة أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تجمعه صداقة مع فتاة نمساوية عبر المراسلة، لتتطور هذه الصداقة تدريجيًا إلى علاقة حب عميقة تتحدى المسافات والمتغيرات. ورغم الصعوبات التي تواجههما، يسعى الاثنان للتمسك ببعضهما ولحلم حياة سعيدة مليئة بالأمل والشغف.

يضم الفيلم مجموعة بارزة من النجوم، من بينهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وتم تصويره بين القاهرة وفيينا.