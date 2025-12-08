الرجل المثالي .. فيدرا تكشف موقفا طريفا جمعها مع باسم سمرة

روت الفنانة فيدرا موقفًا طريفًا جمعها بالفنان باسم سمرة أثناء تصويرهما مسلسل "عين سحرية" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشرت فيدرا صورتها مع باسم سمرة، عبر حسابها الشخصي فيس بوك وعلّقت قائلة:

"باسم اتكسف… امبارح خلص تصوير بدري، لكن أنا كان باقيلي مشاهد، وكانت الساعة واحدة بعد منتصف الليل، وكنت بنام وأنا قاعدة. فقرر مايمشيش ويستنى معايا، وقعد يشربني قهوة سادة لحد ما خلصت. بحبه يا ناس… فعلاً الرجل المثالي."

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.



ومن المنتظر أن يكشف صناع عين سحرية عن مزيد من التفاصيل حول العمل والشخصيات خلال الفترة المقبلة مع بدء التصوير رسميًا