رمضان 2026.. عمرو عبد الجليل ينضم لأسرة مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر

انضم الفنان عمرو عبد الجليل رسميًا إلى فريق عمل مسلسل عين سحرية المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والذي يشارك في بطولته كل من عصام عمر وباسم سمرة. ويواصل فريق العمل حاليًا التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي الأبطال.

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.

وكان عمرو عبد الجليل قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل الغاوي أمام الفنان أحمد مكي، والذي دارت أحداثه حول رحلة انتقام يدخل بسببها في صراعات خطيرة مع شخصية تُدعى "الخواجة".

وعلى صعيد السينما، يترقب عبد الجليل عرض فيلم الست لمّا بطولة يسرا، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، رانيا منصور، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، ماجد المصري وغيرهم.

كما شارك مؤخرًا في مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، والذي تناول قصة اجتماعية مشوقة حول صراع بين زوجين بعد مطالبة الزوجة بحق "الكد والسعاية"، لتبدأ حرب طويلة تمتد أطرافها إلى محيطهما الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يكشف صناع عين سحرية عن مزيد من التفاصيل حول العمل والشخصيات خلال الفترة المقبلة مع بدء التصوير رسميًا.