ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
رمضان 2026.. عمرو عبد الجليل ينضم لأسرة مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر

الفنان عمرو عبد الجليل
الفنان عمرو عبد الجليل

انضم الفنان عمرو عبد الجليل رسميًا إلى فريق عمل مسلسل عين سحرية المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والذي يشارك في بطولته كل من عصام عمر وباسم سمرة. ويواصل فريق العمل حاليًا التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي الأبطال.

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.

وكان عمرو عبد الجليل قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل الغاوي أمام الفنان أحمد مكي، والذي دارت أحداثه حول رحلة انتقام يدخل بسببها في صراعات خطيرة مع شخصية تُدعى "الخواجة".

وعلى صعيد السينما، يترقب عبد الجليل عرض فيلم الست لمّا بطولة يسرا، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، رانيا منصور، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، ماجد المصري وغيرهم.

كما شارك مؤخرًا في مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، والذي تناول قصة اجتماعية مشوقة حول صراع بين زوجين بعد مطالبة الزوجة بحق "الكد والسعاية"، لتبدأ حرب طويلة تمتد أطرافها إلى محيطهما الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يكشف صناع عين سحرية عن مزيد من التفاصيل حول العمل والشخصيات خلال الفترة المقبلة مع بدء التصوير رسميًا.

