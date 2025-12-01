بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

شهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب مولاي الحسن أحداثًا مؤسفة، حيث ألقت جماهير الجيش الملكي مقذوفات باتجاه لاعبي الأهلي، مما أدى إلى إصابة محمود حسن تريزيجيه في الرأس.

وتفاقمت الفوضى بعد إلقاء جسم معدني حاد باتجاه لاعب الأهلي، ليتدخل لاعبو الجيش الملكي في محاولة لمنع وصول الأداة إلى الحكم، وسط حالة من التوتر الشديد داخل أرض الملعب.

قدّم يوسف البلاوي، الأمين العام لنادي الجيش الملكي المغربي، اعتذارًا صريحًا إلى النادي الأهلي وجماهيره، على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي

https://youtube.com/shorts/poyOkfEqosI