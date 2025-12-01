قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة

أكد محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، أن وجود لجنة تخطيط داخل النادي يجعل دور المدير الرياضي غير فعال أو غير مكتمل الصلاحيات. 

وأوضح أن هذا التضارب في الأدوار كان أحد أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار نهائي بعدم العودة مجددًا للعمل في المجال الرياضي، رغم خبراته الطويلة في إدارة كرة القدم.

وأشار إلى أن المنصب يفقد قيمته حين تتداخل الاختصاصات، الأمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات ويؤثر على منظومة العمل الداخلي.

ملف عمرو السولية وأسباب عدم التجديد

وتحدث رمضان عبر برنامج الناظر:عن ملف تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، كاشفًا أن القرار لم يكن من إدارة الأهلي، بل من اللاعب نفسه.

وأوضح أن السولية كان متمسكًا بالحصول على عقد يمتد لعدة مواسم، وهو ما لم يكن مناسبًا من وجهة نظر الإدارة في ظل سياسة النادي الحالية عند تجديد عقود اللاعبين فوق سن معين.

لذلك جاء استمرار الطرفين في مسافة مختلفة من التفاهم سببًا رئيسيًا لعدم إتمام التجديد.

قرار الاستغناء عن علي معلول

وفيما يخص رحيل علي معلول، أكد محمد رمضان أن قرار الاستغناء عنه لم يكن عاطفيًا، بل جاء بعد دراسة فنية وبدنية دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي يتعامل بمنطق التجديد المستمر وضخ دماء جديدة في كل المراكز، وأن القرار كان في مصلحة الفريق على المدى الطويل رغم قيمته الكبيرة داخل النادي. 

واقعة كهربا مع مارسيل كولر

تطرق رمضان لواقعة محمود كهربا مع الجهاز الفني، موضحًا أن اللاعب ارتكب خطأ واضحًا في حق المدرب مارسيل كولر خلال أحد المعسكرات.

وذكر أنه حاول احتواء الموقف وتهدئة اللاعب، إلا أن كهربا تلفظ بكلمات غير مقبولة، ما دفعه لاتخاذ قرار فوري بإعادته إلى القاهرة.

وأكد أن القرار اتُّخذ دون الرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب ضرورة السيطرة على الموقف والحفاظ على الانضباط.


 

