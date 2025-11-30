شبانة: مباراة الأهلي والجيش الملكي شهدت كارثة تحكيمية تهز إفريقيا والكاف صامت

علّق الإعلامي محمد شبانة على الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي في المغرب، مؤكّدًا أن ما حدث يُعد “حدثًا جللًا” يستدعي مراجعة شاملة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقال شبانة خلال ظهوره ببرنامج "نمبر وان" على قناة cbc إن ما جرى في اللقاء كشف عن “أفكار قديمة” ما زال الكاف يتمسك بها، متسائلًا: هل يعود ذلك إلى ضعف الإمكانيات أم إلى رغبة خفية في توجيه البطولات لأندية بعينها؟

وأضاف أن الفيفا منح أفريقيا مقاعد إضافية في كأس العالم، ومع ذلك لا يمكن أن تستمر أكبر بطولة قارية بهذا الشكل، منتقدًا ما وصفه بـ شخصية الحكم المهزوزة خلال المباراة.

الصحف العالمية تتناول الواقعة باستغراب

وأشار شبانة إلى أن العديد من الصحف العالمية تناولت الواقعة باستغراب، موضحًا أن مواقف مشابهة في الدوريات الأوروبية يُتعامل معها باحترافية؛ إذ سبق أن أوقف حكم مباراة في الدوري الإسباني اللعب وأدخل اللاعبين غرفة الملابس بعد قيام الجماهير برمي الزجاجات داخل الملعب.

وتابع أن غياب تقنية VAR عن دور المجموعات في أهم بطولات أفريقيا “كارثة لا يمكن تبريرها”، معتبرًا أن ضربة الجزاء المحتسبة للجيش الملكي “مصيبة”، وأن الهدف الملغي للزمالك أمام كايزر تشيفز “صحيح وواضح”.

سلوك جماهير المغرب

وأبدى شبانة اندهاشه من سلوك جماهير المغرب خلال اللقاء، رغم استعداد البلاد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية ثم كأس العالم، مؤكدًا أن مصر دعمت المغرب في ملفاتها خلال الفترة الماضية، ومع ذلك شهدت مباراة الأهلي “مشاهد غير مقبولة”.

وأضاف متسائلًا: كيف يحدث هذا مع الأهلي “سيد أفريقيا” والأنظار كلها على ما يجري في الملعب؟

وانتقد شبانة عدم تحرك اتحاد الكرة المصري تجاه ما جرى، مشيرًا إلى أن الصورة التي ظهرت في المغرب لا تعكس التنظيم الذي لطالما كانت تضرب به المثل في القارة.

الإشادة بلاعبي الأهلي

وأكد أن شخصية لاعبي الأهلي تستحق الإشادة بعد نجاحهم في فرض التعادل رغم الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن كثيرين يشككون في قدرة الكاف على إصدار عقوبات قوية ضد الجيش الملكي، في ظل علاقة باتريس موتسيبي رئيس الكاف مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي.

وتوقع شبانة أن تقتصر عقوبة الكاف على غرامة مالية قد لا تتجاوز 100 ألف دولار، معتبرًا أن الاتحاد الإفريقي “ضعيف وغير قادر على فرض الانضباط”.

حكم اللقاء أحمد الشلماني

وختم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم الليبي أحمد الشلماني “لا يمتلك الخبرة الكافية”، مؤكدًا أنه لو أدار مباراة محلية مثل فاركو وسيراميكا لواجه هجومًا إعلاميًا كبيرًا.

وشدد على أن الجميع ترك الجوانب الفنية بسبب “لوائح الكاف الفاشلة” التي تسببت في الجدل الكبير الذي رافق مباراة الأهلي والجيش الملكي.