طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، عن واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في مشواره مع النادي الأهلي، حين جلس على دكة البدلاء في مباراة أمام غزل المحلة وشعر بأنه قادر على المشاركة لكنه لم يحصل على الفرصة.

وأكد طاهر أن تلك اللحظة كانت صعبة جدًا بالنسبة له لدرجة أنه بكى، لكنّه يعتبرها اليوم واحدة من أهم اللحظات في تجربته داخل القلعة الحمراء؛ لأنها شكّلت شخصيته وزادت من عزيمته وإصراره على إثبات نفسه داخل الملعب.

علاقة خاصة مع جمهور الأهلي: دعم يصنع الفارق

تحدث طاهر محمد طاهر مع الاعلامي ابراهيم فايق :عن ارتباطه الكبير بجماهير الأهلي، موضحًا أن دعم الجمهور يؤثر فيه شخصيًا ويمنحه قوة إضافية داخل الملعب. وأشار إلى أن التشجيع والدعم خلال الفترات الصعبة يجعلان اللاعب يشعر بالمسؤولية تجاه النادي وجماهيره. وأكد أن جمهور الأهلي يمتلك تأثيرًا كبيرًا في رفع معنويات اللاعبين ودفعهم لتقديم الأفضل دائمًا.

وأضاف طاهر أن المجموعة الحالية من اللاعبين تملك القدرة الكاملة على إعادة بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى خزائن النادي، مشددًا على أن الفريق يتمتع بعناصر مميزة وروح عالية تساعده على المنافسة في جميع البطولات.

بين النقد والسخرية: حدود القبول

وأوضح طاهر محمد طاهر أنه يتقبل الانتقادات المهنية من الجماهير أو الإعلاميين، وأنه يرى في النقد البنّاء وسيلة للتطوير وتحسين الأداء. لكنه أكد في المقابل أنه لا يحب أسلوب “التريقة” أو السخرية، معتبرًا أنه لا يخدم اللاعب ولا يساهم في أي تطور إيجابي.

ورغم ذلك، شدد طاهر على أن الجزء الذهني لديه قوي جدًا، وهو ما يساعده على التعامل مع الضغوط، وتجاوز أي هجوم أو تعليقات سلبية. وأكد أنه تعلّم التعامل مع هذه المواقف بشكل ناضج يجعله قادرًا على التركيز داخل الملعب فقط.



