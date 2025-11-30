إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، مساء اليوم حادث تصادم سيارة أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.



تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قها، ووجود مصابين.

المعاينة والفحص

انتقلت قوة أمنية، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.