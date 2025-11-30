598 عضوًا يحسمون انتخابات مركز شباب طحلة بحضور وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

شهد الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب طحلة بإدارة شباب بنها، والتي تضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد للمركز لدورة 2025/2029.

تقدم 17 مرشحا للانتخابات

وتقدم خلال فترة فتح باب الترشح 17 مرشحا على المناصب المختلفة لمجلس الإدارة، وقد اكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية بحضور 598 عضوا من إجمالي الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور والتصويت وعددهم 659 عضوا، فيما يبلغ إجمالي العضوية العاملة بالمركز 689 عضوا.



جرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من السيد المستشار أسامة علي بكري، وبمتابعة ميدانية من الدكتور وليد الفرماوي، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ عصام عبد المنعم مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، والأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، وبمشاركة لجان معاونة من المديرية وإدارة شباب بنها.

أكد "الفرماوى" في ختام فعاليات اليوم، أن العملية الانتخابية تمت في أجواء من النظام والشفافية، مشيدا بالتزام أعضاء الجمعية العمومية ودور اللجان المشرفة في خروج الانتخابات بشكل مشرف يعكس وعي وحرص أعضاء مركز شباب طحلة على استمرار مسيرة التطوير داخل المركز.