الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
محدش بيتدخل فى شغله.. مدير الزمالك يكشف تفاصيل معاقبة نجم سوبر
أبو الغيط: الاحتلال إلى زوال والدولة الفلسطينية حتمية تاريخية
محافظات

598 عضوًا يحسمون انتخابات مركز شباب طحلة بحضور وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب طحلة بإدارة شباب بنها، والتي تضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد للمركز لدورة 2025/2029.

تقدم 17 مرشحا للانتخابات 

وتقدم خلال فترة فتح باب الترشح 17 مرشحا على المناصب المختلفة لمجلس الإدارة، وقد اكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية بحضور 598 عضوا من إجمالي الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور والتصويت وعددهم 659 عضوا، فيما يبلغ إجمالي العضوية العاملة بالمركز 689 عضوا.


جرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من السيد المستشار أسامة علي بكري، وبمتابعة ميدانية من الدكتور وليد الفرماوي، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ عصام عبد المنعم مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، والأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، وبمشاركة لجان معاونة من المديرية وإدارة شباب بنها.
أكد "الفرماوى" في ختام فعاليات اليوم، أن العملية الانتخابية تمت في أجواء من النظام والشفافية، مشيدا بالتزام أعضاء الجمعية العمومية ودور اللجان المشرفة في خروج الانتخابات بشكل مشرف يعكس وعي وحرص أعضاء مركز شباب طحلة على استمرار مسيرة التطوير داخل المركز.

القليوبية محافظة القليوبية مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بنها

