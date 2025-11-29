التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

أمرت نيابة مركز كفر شكر فى محافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة طالب بالإعدادى لقى مصرعه، فى حادث تصادم سيارة نقل عند مدخل قرية المنشأة الصغرى بدائرة المركز بدراجة نارية كان يستقلها، كما أسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين.



جاء قرار النيابة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ووجود وفيات وإصابات.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، وتبين مصرع صغير يدعى إياد مصطفى إبراهيم وإصابة 2 آخرين، أثناء استقلالهم دراجة نارية موتوسكيل، إثر اصطدام سيارة نقل مسرعة بهم عند مدخل القرية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين والتحفظ على السيارة النقل وقائدها.