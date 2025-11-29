قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يخلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

إبراهيم الهواري

أمرت نيابة مركز كفر شكر فى محافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة طالب بالإعدادى لقى مصرعه، فى حادث تصادم سيارة نقل عند مدخل قرية المنشأة الصغرى بدائرة المركز بدراجة نارية كان يستقلها، كما أسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين.


جاء قرار النيابة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.


وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ووجود وفيات وإصابات.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، وتبين مصرع صغير يدعى إياد مصطفى إبراهيم وإصابة 2 آخرين، أثناء استقلالهم دراجة نارية موتوسكيل، إثر اصطدام سيارة نقل مسرعة بهم عند مدخل القرية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.
وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين والتحفظ على السيارة النقل وقائدها.

القليوبية كفر شكر جثة محافظة القليوبية بنها

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

عمر رضوان

عمر رضوان: حراس الأهلي كلهم مميزون.. وأنا تحت أمر النادي

عمر رضوان

عمر رضوان: أتمنى العودة إلى الأهلي.. وهذه أسباب رحيلي عن الفريق

الترجي التونسي

الترجي يفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين ببطولة الأهلي للناشئين

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

