محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد تدريبات الجودو وألعاب القوى بمشروع البطل الأولمبي

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية داخل نادي سيتي كلوب بنها لمتابعة تدريبات براعم الجودو وألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

برامج تدريبية 

وخلال الجولة، تابع الفرماوي البرامج التدريبية المخصصة لكل مرحلة عمرية، واستمع إلى شرح من المُدربين حول مستويات اللاعبين، وخطط إعدادهم للمنافسات القادمة، خاصة في ظل ظهور عدد من المواهب الواعدة التي تبشر بمستويات قوية في ألعاب الجودو وألعاب القوى،
كما حرص، على الحديث مباشرة مع اللاعبين، مشجعا إياهم على الالتزام بقواعد التدريب، والعمل المستمر على تطوير مهاراتهم.

وأكد أن مستقبل الرياضة المصرية يعتمد على هذه الفئة من المواهب التي يتم إعدادها علميًا وبدنيا وفق أحدث النظم والمعايير.


وأشار إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يحظى برعاية واهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، بهدف توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف أبناء مصر القادرين على تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الفردية، وخاصة الجودو وألعاب القوى اللتين تمتلكان مقومات قوية لصناعة أبطال عالميين.
من جانبه، استعرض الفريق الفني المختص بالتغذية والقياسات جانبًا من البرامج المطبقة داخل المشروع، والتي تهدف إلى رفع كفاءة اللاعب من حيث اللياقة البدنية، التغذية السليمة، والتأهيل البدني، لضمان إعداد لاعب متكامل قادر على المنافسة بكفاءة عالية.


الجدير بالذكر، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الوطنية لدعم الرياضة في مصر، حيث يعمل على اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المحافظات، وإعدادها بشكل علمي ومتقدم للوصول إلى منصات التتويج الإقليمية والدولية.

