قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض وارتفاع.. تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغط هبوط عدد من الأسهم القيادية، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.07% ليصل إلى 42865 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 52547 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.12% ليصل إلى 19483 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.03% ليصل إلى 4674 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.32% ليصل إلى 13019 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.22% ليصل إلى 17412 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4692 نقطة.

انخفض مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى 20344 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية المؤشر الرئيسي أداء المؤشرات مؤشر الشريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحرب وأيضا للحوار

رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل أول منظومة بيوت خبرة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار

العواصف الثلجية

موسكو تختفي تحت الجليد.. أعنف زحف قطبي يضرب روسيا منذ أكثر من نصف قرن

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد