انخفاض وارتفاع.. تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغط هبوط عدد من الأسهم القيادية، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.07% ليصل إلى 42865 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 52547 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.12% ليصل إلى 19483 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.03% ليصل إلى 4674 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.32% ليصل إلى 13019 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.22% ليصل إلى 17412 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4692 نقطة.

انخفض مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى 20344 نقطة.