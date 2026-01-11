قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم 2026، يبحث الكثيرون عن أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعاره اليوم، حيث يزداد الإقبال على شراء مستلزمات رمضان من الياميش والسلع الغذائية الأساسية، ويسعى الجميع الى شراء مستلزمات الشهر الكريم قبل الزحام.

استقرار أسعار بيع ياميش رمضان 2026

تتنوع أماكن بيع ياميش رمضان 2026، ومن أشهر الأماكن سيكون معارض أهلا رمضان، التي تقام تحت رعاية مجلس الوزراء والتنسيق بين وزارتي التموين والتنمية المحلية والغرف التجارية في المحافظات، حيث من المتوقع أن تنطلق منتصف شهر شعبان.

ويتوقع التجار استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار ياميش رمضان 2026 خلال الأسابيع الأولى، مع احتمالية حدوث زيادات تدريجية كلما اقترب شهر رمضان، في ظل ارتفاع الطلب وتكاليف الاستيراد لبعض الأصناف، إلا أن معارض أهلا رمضان 2026 سوف توفر السلع بأسعار مخفضة، كما سيكون هناك سوق اليوم الواحد الذي سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

أماكن بيع ياميش رمضان 2026

كما سيتم تخصيص مكان في السلاسل التجارية الكبرى لعرض سلع معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، كما يمكن شراء مستلزمات شهر رمضان من منطقة الساحل بشبرا مصر أو سوق العبور، وكذلك باب الشعرية بمنطقة رمسيس، فهي مناطق تبيع بسعر الجملة.

أسعار ياميش رمضان 2026 اليوم

شهدت أسعار ياميش رمضان 2026 تنوعًا واضحًا بحسب نوع المنتج ووزنه، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

ـ كاجو محمص 140 جرام: 150 جنيهًا

ـ كاجو محمص 300 جرام: 325 جنيهًا

ـ لوز محمص 300 جرام: 330 جنيهًا

ـ لوز حصى 250 جرام: 120 جنيهًا

ـ فستق محمص 300 جرام: 425 جنيهًا

ـ بندق بقشره حصى 250 جرام: 160 جنيهًا

ـ بندق محمص 140 جرام: 255 جنيهًا

ـ بندق محمص 300 جرام: 530 جنيهًا

ـ زبيب جولدن مصري 300 جرام: 95 جنيهًا

ـ قراصيا بنوى 180 جرام: 80 جنيهًا

ـ قمر الدين سامو 400 جرام: 145 جنيهًا

ـ عصير قمر الدين 400 جرام: 60 جنيهًا

ـ عصير برتقال 400 جرام: 60 جنيهًا

ـ سوبيا 400 جرام: 100 جنيه

ـ كركديه 200 جرام: يبدأ من 40 جنيهًا ويصل إلى 55 جنيهًا

ـ بلح القافلة 625 جرام: 80 جنيهًا.