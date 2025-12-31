الحكومة تكشف تفاصيل تحويل الدعم العيني لـ نقدي.. ومفاجأة عن معارض أهلا رمضان

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل الأسعار خلال الساعات المقبلة مع بداية العام الجديد، وهل سيتم تحويل الدعم العيني لـ نقدي.

وفي البداية أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي باللجوء إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، قائلًا إن الحكومة ما زالت في مرحلة تقييم ودراسة مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.

الكارت الموحد



وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أنه في حال التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف للرأي العام، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ وتعميم منظومة "الكارت الموحد"، والتي تستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم كافة بيانات المواطنين، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم خدمات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن : "منظومة الكارت الموحد تم تشغيلها بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد، حيث جرى تسجيل نحو 41 ألف أسرة ضمن المنظومة"، مؤكدًا أنه سيتم التوسع التدريجي في تطبيقها على مستوى باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحديث عن الدعم النقدي ما زال في إطار الدراسة فقط".

واستكمل: "لا يوجد أي قرار حكومي حالي بالتحول إليه، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى في المقام الأول إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة من خلال الكارت الموحد قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية تتعلق بمنظومة الدعم".



كما أكد المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء لمتابعة مستجدات خطة التوسع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لطرحها.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات يأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الطروحات بصورة شاملة، تشمل عدد الشركات وأسمائها وكافة البيانات المرتبطة بها، في التوقيت المناسب.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن الدراسة لا تزال جارية حاليًا، ويفضّل عدم الإعلان عن أسماء الشركات قبل إتمام إجراءات القيد بالبورصة بشكل رسمي، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من تجهيز الشركات واستكمال إجراءات القيد سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، مشددًا على أن أهمية هذا التوجه تكمن في تعظيم دور القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر أمامه لزيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص تخطت بالفعل نسبة 60% من حجم الاقتصاد، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

وتابع: "تحسين مناخ الاستثمار يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطن من خلال رفع مستويات الدخل، والطروحات الحكومية تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا".



وفي نفس السياق كشف عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، استعدادات وزارة التموين لتنظيم معارض أهلا رمضان 2026 .

وقال عبد الباسط عبد النعيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وزارة التموين تتبنى مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومنها مبادرات سوق اليوم الواحد و أهلا رمضان ".



وتابع :" الوزارة تسعى لزيادة المعروض من السلع بالأسواق لمنع احتكار اي سلعة والعمل على ضبط الأسعار بالسلع ".

واكمل عبد الباسط عبد النعيم :" نسب التخفيض في معارض اهلا رمضان تبدأ من 15 و% وتصل لـ 30 %"، مضيفا:" منذ أكتوبر وحتى الآن تم افتتاح 7 أسواق من أسواق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة ".

