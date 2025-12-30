قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
أخبار البلد

الحكومة: إنجاز 90% من التخطيط لمشروعات توصيل الغاز بقرى حياة كريمة

توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية لما تم بشأن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان، التي تم إبرامها بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، موضحا أنها تهدف إلى إمداد محطة "دير عمار" اللبنانية بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار سعي مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز وإعادة تصديره إلى الدول الشقيقة.

وفي ضوء ذلك، أشار الوزير إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتم نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف واستخراج الغاز ونقله وتوزيعه للاستخدامات الصناعية والمنزلية، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتسهيل التنسيق، ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال.

وفي سياق آخر، أشار المهندس كريم بدوي إلى الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، موضحًا في هذا الصدد أن 90% من الأعمال المخططة تم إنجازها بالفعل، مع العمل على تسريع وتيرة المشروعات الجارية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إتمام الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تناول الوزير – خلال اللقاء - الوضع الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، مؤكدا أنه يتم الحرص على الالتزام التام بالمواعيد المحددة لذلك، ومؤكدًا استمرار حملات التوعية للمواطنين حول الاستخدام الآمن للغاز، فضلًا عن التركيز على تأمين شبكات الغاز الطبيعي ومتابعتها بشكل منتظم؛ حفاظًا على السلامة العامة لجميع المواطنين.

وحول جهود الوزارة لتعزيز إنتاج واستكشاف البترول والغاز، أشار المهندس/ كريم بدوي إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، موضحًا أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لوضع الآليات المطلوبة لتنمية الاكتشافات غير المستغلة من الغاز الطبيعي؛ بهدف إدخالها إلى حيز الإنتاج، مع الاستمرار في تطبيق أحدث التقنيات لتعظيم إنتاج الحقول الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تناول أيضا دور الوزارة في دعم وتنمية المجتمعات المحيطة بمواقع العمل، ومن بين هذه المبادرات، قيام شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) بتطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن الرسمية للغات في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وهو مما أسفر عن حصول المدرسة على شهادة "الإيدج" الدولية للمباني الخضراء.

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار يصدر قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير

تعطُل منصة امتحان البرمجة

مدرسة خاصة: خلل تقني مفاجئ سبب تعطل امتحان البرمجة ونعتذر لطلاب أولى ثانوي

البيت الابيض

الخزانة الأمريكية تشطب ألكسندرا بوريكو من قوائم العقوبات المرتبطة بروسيا

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

