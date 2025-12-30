الحكومة: إنجاز 90% من التخطيط لمشروعات توصيل الغاز بقرى حياة كريمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية لما تم بشأن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان، التي تم إبرامها بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، موضحا أنها تهدف إلى إمداد محطة "دير عمار" اللبنانية بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار سعي مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز وإعادة تصديره إلى الدول الشقيقة.

وفي ضوء ذلك، أشار الوزير إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتم نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف واستخراج الغاز ونقله وتوزيعه للاستخدامات الصناعية والمنزلية، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين لتسهيل التنسيق، ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال.

وفي سياق آخر، أشار المهندس كريم بدوي إلى الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، موضحًا في هذا الصدد أن 90% من الأعمال المخططة تم إنجازها بالفعل، مع العمل على تسريع وتيرة المشروعات الجارية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إتمام الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تناول الوزير – خلال اللقاء - الوضع الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، مؤكدا أنه يتم الحرص على الالتزام التام بالمواعيد المحددة لذلك، ومؤكدًا استمرار حملات التوعية للمواطنين حول الاستخدام الآمن للغاز، فضلًا عن التركيز على تأمين شبكات الغاز الطبيعي ومتابعتها بشكل منتظم؛ حفاظًا على السلامة العامة لجميع المواطنين.

وحول جهود الوزارة لتعزيز إنتاج واستكشاف البترول والغاز، أشار المهندس/ كريم بدوي إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، موضحًا أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لوضع الآليات المطلوبة لتنمية الاكتشافات غير المستغلة من الغاز الطبيعي؛ بهدف إدخالها إلى حيز الإنتاج، مع الاستمرار في تطبيق أحدث التقنيات لتعظيم إنتاج الحقول الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تناول أيضا دور الوزارة في دعم وتنمية المجتمعات المحيطة بمواقع العمل، ومن بين هذه المبادرات، قيام شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) بتطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن الرسمية للغات في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وهو مما أسفر عن حصول المدرسة على شهادة "الإيدج" الدولية للمباني الخضراء.