متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي باللجوء إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، قائلًا إن الحكومة ما زالت في مرحلة تقييم ودراسة مدى جدوى التحول إلى الدعم النقدي.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه في حال التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف للرأي العام، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ وتعميم منظومة "الكارت الموحد"، والتي تستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم كافة بيانات المواطنين، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم خدمات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن : "منظومة الكارت الموحد تم تشغيلها بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد، حيث جرى تسجيل نحو 41 ألف أسرة ضمن المنظومة"، مؤكدًا أنه سيتم التوسع التدريجي في تطبيقها على مستوى باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحديث عن الدعم النقدي ما زال في إطار الدراسة فقط".

واستكمل: "لا يوجد أي قرار حكومي حالي بالتحول إليه، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى في المقام الأول إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة من خلال الكارت الموحد قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية تتعلق بمنظومة الدعم".