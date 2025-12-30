أمين الفتوى: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض نوع من أنواع تعريض النفس للهلاك

أكد عمرو الورداني أمين الفتوى وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء أكدت على قاعدة هامة وهي ان العبرة في اي شيء يعود إلى اهل الاختصاص والعلم .

وقال عمرو الورداني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الإفتاء تمنع منعا باتا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض بدون إشراف طبي مختص ".



وتابع عمنرو الورداني :" الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص الامراض نوع من انواع تعريض النفس للهلاك ".

وتابع عمرو الورداني :" هناك فرق بين المعلومات والعلم والذكاء الاصطناعي يوفر لنا المعلومات لكن العلم في المسألة الطبية يحتاج إلى طبيب مختص ".



ولفت عمرو الورداني :" الطب يحتاج إلى معلومات تشخيصية عن طريق الإشاعات ".