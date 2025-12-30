قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس المقبل إجازة؟
الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي الصيغ التي ينعقد بها النذر؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول قول والده المتوفى إنه نذر أن يذبح جملًا ويجتمع عليه أهل البيت والأقارب ويأكلون منه، ووالدته نبهته لذلك، وهل يُعد ذلك نذرًا أم وليمة عادية؟.

الصيغ الصحيحة التي ينعقد بها النذر

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن كثيرًا من الناس يخلطون بين معنى النذر والوليمة، مؤكدًا أن النذر له صيغة واضحة، وهي أن يتلفظ الإنسان قائلًا: «لله عليَّ أن أذبح كذا» أو «نذرت لله أن أفعل كذا»، وهذا هو النذر الصحيح الذي يُصرف لوجه الله ولا يأكل منه الناذر ولا أهل بيته، وإذا أكل ضمن ما أكل.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن القول بذبح الذبيحة مع نية اجتماع أهل البيت والأقارب والأصدقاء والأكل منها يخرج الأمر عن كونه نذرًا، حتى لو استُخدم لفظ «نذر» في الكلام، لأن العبرة بالمعنى والمقصد، وليس بمجرد اللفظ، موضحًا أن هذا يُعد وليمة أو نية لفعل خير، وليس نذرًا شرعيًا.

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن والدة السائل كان قد نبهت الأب إلى أن النذر لا يأكل منه أهل البيت، ومع ذلك أصر على أن يجتمعوا ويأكلوا منه، مما يؤكد أن قصده لم يكن النذر الشرعي، وإنما مجرد وعد أو نية لفعل أمر حسن، قائلاً إن هذا خرج عن حقيقة النذر تمامًا.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن ما قاله الأب لا يلزم الورثة بشيء، ولا يجب إخراج نذر عنه من المال بعد وفاته، لأنه لم يكن نذرًا في الأصل، مضيفًا أنه إن أراد الابن أن يفعل ما كان والده ينوي فعله من باب البر والإحسان فذلك خير وأجر، وإن لم يفعل فلا إثم عليه ولا شيء عليه البتة إن شاء الله.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بـ دار الإفتاء دار الإفتاء الصيغ الصحيحة التي ينعقد بها النذر النذر معنى النذر والوليمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

جولة ميدانية مكثفة لمتابعة مشروعات الإسكان والكمبوندات بالعلمين الجديدة .. صور

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: اتخذنا خطوات إصلاحية مهمة داخل شركات التطوير العقاري

جانب من الجولة

رئيس العاشر من رمضان يتفقد المناطق الصناعية ويوجه بسرعة رفع كفاءة البنية التحتية | صور

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

المزيد