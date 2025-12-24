قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو

جمال شعبان
جمال شعبان
حذَّر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، من قيام بعض المواطنين بالتواصل مع الذكاء الاصطناعي لتشخيص الحالات المرضية، والحصول على الأدوية دون استشارة طبيب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن ما يفعل ذلك يتسبب في مشكلات كثيرة، وقد تكلف الشخص الكثير، وعلى الجميع استشارة طبيب بدلا من هذا الأمر الكارثي.

الذكاء الاصطناعي لا يستطيع تشخيص الحالة

 

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع تشخيص الحالة بدرجة صحيحة، وأن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإنسان، وأنه لن يأتي بديل للطبيب.

وأشار إلى أن الطبيب عندما يفحص مريض يكون له بعض الأمور منها طلب تحاليل كثيرة أو توجيه بعض الأسئلة عن المرض، وفي الأخر يتم التشخيص.

جمال شعبان الذكاء الاصطناعي الأمراض

