جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو

حذَّر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، من قيام بعض المواطنين بالتواصل مع الذكاء الاصطناعي لتشخيص الحالات المرضية، والحصول على الأدوية دون استشارة طبيب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن ما يفعل ذلك يتسبب في مشكلات كثيرة، وقد تكلف الشخص الكثير، وعلى الجميع استشارة طبيب بدلا من هذا الأمر الكارثي.

الذكاء الاصطناعي لا يستطيع تشخيص الحالة

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع تشخيص الحالة بدرجة صحيحة، وأن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإنسان، وأنه لن يأتي بديل للطبيب.

وأشار إلى أن الطبيب عندما يفحص مريض يكون له بعض الأمور منها طلب تحاليل كثيرة أو توجيه بعض الأسئلة عن المرض، وفي الأخر يتم التشخيص.