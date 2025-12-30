عيد هيكل يترشح رسميًا لرئاسة حزب الوفد ويطرح رؤية لإعادة الحزب إلى الصدارة

أعلن النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب الأسبق، ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أن قراره يأتي في إطار مشروع سياسي يستهدف إحياء الدور الوطني والتاريخي للحزب، وتعزيز حضوره وتأثيره في الحياة السياسية المصرية.



وقال «هيكل»، في بيان رسمي، إن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا حقيقيًا للأداء الحزبي، وإعادة حزب الوفد إلى موقعه كحزب جماهيري قادر على التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات سياسية واقتصادية متشابكة.

وأوضح أنه من المقرر التقدم بأوراق ترشحه رسميًا يوم السبت الموافق 3 يناير، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب.



وأكد المرشح لرئاسة الوفد على أهمية توحيد الصف الوفدي والعمل بروح الفريق الواحد، مع التركيز على استعادة ثقة الشارع في الحزب، وتمكين الشباب، ودعم الكوادر الحزبية في مختلف المحافظات، بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.



وأشار النائب عيد هيكل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات وجولات تنظيمية موسعة داخل المحافظات، لعرض برنامجه الانتخابي والتواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، تمهيدًا لانطلاق الانتخابات المقررة في 30 يناير المقبل.