موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
اقتصاد

غرفة سوهاج التجارية تبحث استعدادات شهر رمضان وتبكير إقامة معارض «أهلاً رمضان» تنفيذًا لتوجيهات المحافظ

غرفة سوهاج التجارية
غرفة سوهاج التجارية
ولاء عبد الكريم

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، اليوم، اجتماعه الشهري برئاسة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبحث آليات تبكير تجهيز وإقامة معارض «أهلاً رمضان» على مستوى محافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات معالي اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وناقش الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، خطة الغرفة لتأمين توافر السلع الأساسية، ومتابعة أسعارها، وضمان انتشار منافذ بيع السلع الغذائية بكافة مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

وقال النائب خالد أبو الوفا، إن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها إنشاء معارض «أهلاً رمضان» على مستوى المحافظة، والتي من المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل، وتستمر لمدة شهر كامل، لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة.

وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي أنه سيتم إنشاء عدة معارض رئيسية على مستوى المحافظة، إلى جانب إقامة معارض بالمراكز المختلفة، فضلًا عن الشوادر، ومنافذ البيع الثابتة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة تكفي احتياجات المحافظة طوال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى مشاركة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية في المعارض، دعمًا للمواطنين وتلبية لاحتياجات المستهلكين داخل نطاق المحافظة.

وأضاف أن المعارض ستوفر نحو 90% من السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، تتراوح نسب التخفيضات فيها ما بين 10% و20% على بعض السلع، إلى جانب طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية، أبرزها السكر، والزيت، والأرز، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم.

وأشار أبو الوفا إلى أن الغرفة التجارية تعمل على مدار العام على توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة السلع التي قد تشهد نقصًا، من خلال غرفة عمليات داخل الغرفة تتولى متابعة الأسواق وضمان ضخ الكميات اللازمة، مؤكدًا وجود مخزون استراتيجي آمن من جميع السلع الغذائية يكفي لأكثر من ستة أشهر.

ووجه رئيس الغرفة رسالة طمأنة للمواطنين بعدم القلق من نقص السلع خلال شهر رمضان، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدًا أن الأسواق تشهد استقرارًا في توافر السلع.

وأكد على أن الغرفة التجارية بسوهاج تعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع بأقل الأسعار الممكنة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمن جهود الدولة المستمرة لرفع العبء عن المواطن المصري، لا سيما في ضوء حزمة القرارات الرئاسية الأخيرة الداعمة للمواطنين.

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الأهلي مع المصرية للاتصالات

تاريخ مواجهات الأهلي مع المصرية للاتصالات

مباراة المغرب ومالي

الوضع معقد.. ترتيب مجموعة المغرب بعد تعادل مالي بـ كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر

بعد فوزه على جنوب أفريقيا..مينا ماهر: ليلة استعاد فيها منتخب مصر جمهوره

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

