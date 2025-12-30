التموين: نسب التخفيض في معارض أهلا رمضان من 15 لـ 30 %

كشف عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، استعدادات وزارة التموين لتنظيم معارض أهلا رمضان 2026 .

وقال عبد الباسط عبد النعيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وزارة التموين تتبنى مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومنها مبادرات سوق اليوم الواحد وأهلا رمضان ".



وتابع عبد الباسط عبد انلعيم :" الوزارة تسعى لزيادة المعروض من السلع بالأسواق لمنع احتكار اي سلعة والعمل على ضبط الأسعار بالسلع ".

واكمل عبد الباسط عبد النعيم :" نسب التخفيض في معارض اهلا رمضان تبدأ من 15 و% وتصل لـ 30 %"، مضيفا:" منذ أكتوبر وحتى الآن تم افتتاح 7 أسواق من أسواق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة لتوفير السلع باسعار مخفضة ".

