محافظات

تموين الشرقية: تحرير 770 محضراً لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفين

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥م  و أسفرت تلك الجهود ، عن تحرير (٧٧٠) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تحرير (550) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها : نقص وزن رغيف الخبز ، إنتاج خبر مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر ، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

وتم تحرير (220) محضر حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة و قضايا متنوعة

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة إستمرار الحملات اليومية والتأكد من الإلتزام بالقوانين التموينية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

