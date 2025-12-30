الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإنشاء وتطوير منشآت بـ 2 مليار جنيه خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المنشآت الطبية في محافظة الشرقية قدمت ٢٢ مليون و٨١٩ ألف و٥١٦ خدمة طبية، خلال الفترة من أول يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٥، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

تقديم ٦ مليون و٨١٤ ألف و٨٦١ خدمة طبية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم ٦ مليون و٨١٤ ألف و٨٦١ خدمة طبية من خلال ٢٦ مستشفى عامة ومركزية ونوعية بمحافظة الشرقية، بأقسام الاستقبال والطوارئ، والداخلي، والرعايات المركزة، والحضانات، والعمليات، وجلسات الغسيل الكلوي، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وغيرهم، منهم تقديم العيادات الخارجية لعدد ٣ مليون و٥٢٣ ألف و٦٦٦ خدمة طبية، وإجراء ١٣٢ ألف ٥٧٥ عملية جراحية منها عمليات متعددة للمرة الأولى في التخصصات ذات المستوى الثالث مثل جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري والأوعية الدموية في المستشفيات المركزية، وكذلك إجراء مناظير بتقنية الفراغ الثالث للمرة الأولى، كما شهدت القوافل الطبية إقبالاً ملحوظاً بمختلف التخصصات الطبية، حيث قدمت ١٤٢ ألف و٧٠٧ خدمة، وتم إحالة ٧٤٢ مريض لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة لصحة الشرقية، من خلال ٧٩ قافلة تم تنفيذها عام ٢٠٢٥، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجاً لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث قدمت ١٠ مليون و١٥٠ ألف و٦٨٨ خدمة طبية تضمنت العيادات الخارجية، والتطعيمات، ومتابعة أطفال، ومتابعة حمل، وأسنان، وطوارئ، والمعامل، وجلسات علاج طبيعي، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، هذا بالإضافة إلى تصدر صحة الشرقية لجميع محافظات الجمهورية في المبادرات الرئاسية بعد تقديم ٥٥١٥٣٨٤ خدمة وفحص طبي للمواطنين خلال ٢٠٢٥ من خلال مبادرات "دعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي"، وغيرهم من مبادرات الصحة العامة، هذا بجانب إصدار ١٨٧ ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار "عبدالغفار" إلى الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بمحافظة الشرقية، حيث تم دعم صحة الشرقية بأجهزة طبية بتكلفة تخطت ٢٥٠ مليون جنيه مثل (جهاز قسطرة قلبية ومخية، وأجهزة ماموجرام، وأجهزة أشعة عادية، وأجهزة أشعة تليفزيونية، وعدد أجهزة تخدير، وتنفس صناعي للكبار والأطفال، وأجهزة علاج طبيعي، وميكروسكوبات للمعامل بوحدات الرعاية الأولية، وثلاجات وفريزرات، وماكينات غسيل كلوي)، وتم تفعيل قسم جراحات الأورام بمستشفى فاقوس المركزي، بالإضافة إلى تفعيل جهاز Platelet Apheresis الفريد لفصل الصفائح الدموية ببنك الدم، وتفعيل الغسيل الكلوي البريتوني بمستشفى منيا القمح، وتفعيل مبادرة "التشخيص عن بعد" بمستشفى القرين المركزي، وتفعيل جراحات مناظير الأنف بمستشفى فاقوس المركزي، كما تم تفعيل وحدة مناظير الركبة بها.

وأضاف "عبدالغفار"، أن صحة الشرقية شهدت تطويراً ملحوظاً من حيث إضافة خدمات طبية للمرة الأولى بتكلفة تقديرية بلغت ١٠٠ مليون جنيه، منها افتتاح وحدة القسطرة القلبية والعناية المركزة للقلب والأورام السرطانية بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة ٣١ مليون جنيه، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي الجديد بوحدة الحلوات بالإبراهيمية، والذي يعد القسم الـ ٧٥ بالمحافظة، وافتتاح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنظام الخمس سنوات بههيا، بتكلفة ٢ مليون جنيه، وكذلك اعتماد وتشغيل مدرسة القرين للتمريض بنظام الخمس سنوات، كما تم افتتاح وحدة الأشعة المقطعية ومركز تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الفريد بمستشفى كفر صقر المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت ٣٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الأشعة المقطعية وكفاءة البنية التحتية للمعامل بمستشفى مشتول السوق، بتكلفة تقديرية بلغت ١٤ مليون جنيه، كما تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس المركزي، بتكلفة ٣ مليون جنيه، وافتتاح جناح العمليات الجديد بمستشفى الإبراهيمية، بتكلفة تقديرية ٥ مليون جنيه، وافتتاح وحدة العناية المركزة والحضانات بمستشفى منيا القمح المركزي، بتكلفة ٥ مليون جنيه، وتطوير قسم الحضانات بمستشفى أولاد صقر المركزي، بتكلفة تقديرية ٢ مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز بنك دم تجميعي بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بتكلفة ٤ مليون جنيه.

من جانبه أشار الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المشروعات الصحية بالمحافظة تخطت تكلفتها ٢٫٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥، حيث تم الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة الزوامل الصحية بالحسينية، بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، والانتهاء من مشروع الفولي الصغري بمنشأة أبو عمر، بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، ووحدة كفر عوض الله حجازي بالزقازيق، بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، وتطوير وحدة بني صالح ببلبيس، بتكلفة ٥ مليون جنيه، وجاري تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية مكون من ٧ طوابق، بتكلفة مليار و٤٠٠ مليون جنيه، ومشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى أبو كبير المركزي مكون من ٦ طوابق، بتكلفة ٨٣٣ مليون جنيه، ومشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق مكون من ٤ طوابق، بتكلفة ٢٠٢ مليون جنيه، ومشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى كفر صقر المركزي مكون من ٦ طوابق، بتكلفة ٢٣٨ مليون جنيه.

ونوه وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن حصول ٨ منشآت تابعة لوحدات الرعاية الأولية بصحة الشرقية على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال هذا العام، مثل وحدة عوض الله حجازي بالزقازيق، وحدة سماكين الغرب بالحسينية، وحدة المهدية بههيا، ووحدة حمد موسى بأبو كبير، ووحدة قهبونة بالحسينية، ومركز الحي الـ ١٠ الجديد، والحي الـ ١٥ بالعاشر من رمضان، ومركز طبي سعود بالحسينية، لافتاً إلى أقسام المعامل شهدت تطور كبير بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "توأمة الأمان"، وتصدر صحة الشرقية جميع المحافظات في حملة التبرع بالدم "تبرعك حياة"، وحصولها على المركز الأول في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم، وحصدت الشرقية المركز الأول في مبادرة ١٠٠ يوم صحة بعد تقديم ٧ مليون و٦٦٥ ألف و١٧٨ خدمة طبية، وتصدر القوافل الطبية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية لأكثر عدد من المواطنين وتميزها في جودة الخدمة على مدار ٣ أعوام متتالية، وتصدرت الشرقية جميع المحافظات في مبادرة "قلبك أمانة"، ومبادرة "القضاء على السمنة"، ومبادرة "الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع" على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم المجلس الطبي العام بالشرقية لتميزه في الأداء على مستوى الجمهورية، وتكريم إدارة الأمومة والطفولة بالشرقية لتميزها للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك حصول مستشفى الصدر بالزقازيق على المركز الأول في المسابقات العلمية لمستشفيات الصدر بالوزارة، وحصول مستشفى السعديين المركزي على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جراحات الأورام وفقًا لتصنيف الوزارة، هذا بالإضافة إلى فوز صحة الشرقية بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة التميز الإعلامي، وتكريمها من محافظ الشرقية.

وأشار "البيلي" إلى أن العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة شاركوا في ١٠٢٧ برنامج تدريبي في مختلف المجالات العلمية والإدارية والفنية لرفع كفاءتهم، كما تم تنفيذ ٩٦٥ ندوة تثقيفية من خلال إدارة التثقيف الصحي، وتم حضور ١٣٢ ألف و٥٤١ مواطن، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية بشكل دوري، حيث تم إصدار تراخيص لعدد ٤٢٨ منشأة طبية، فيما تم إصدار ٤٩٠ قرار غلق للمنشآت المخالفة للاشتراطات الطبية الواجب اتباعها.