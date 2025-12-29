القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأنه بتاريخ 24/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 طلاب) وطرف ثان (3 طلاب) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم بسبب اللهو تعدوا خلالها على بعضهم دون حدوث ثمة إصابات بالإضافة إلى قيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتلويح به .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض" المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.