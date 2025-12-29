تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها مشددًا بعدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين ، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على مدار ٢٠٢٥ حيث تم إصدار ٩٨ ألف و٥٨٨ بطاقة تموينية سواء ( بدل تالف وفاقد – فصل إجتماعي ) وتشغيل (١٠) مخابز في القري الأكثر إحتياجاَ خلال عام ٢٠٢٥م ليصبح عدد المخابز البلدية (٢٥٨٠) مخبز بلدي بدائرة المحافظة .

أضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية انه حصلت مديرية تموين الشرقية على المركز الأول في توريد القمح الموسم ٢٠٢٥ حيث تم إستلام القمح المحلي بنطاق المحافظة في عدد ( ٥٤ ) موقع تخزينى منهم عدد ( ١٣ ) صومعة معدنية وعدد ( ٤١) مركز تجميع تابعين للجهات المسوقة الرئيسية المعتمدة و بلغت كمية الأقماح المحلية الموردة بكافة تلك المواقع كمية مقدارها (٥٩٦٠٥٠.٢٧٧)طن وقامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة والمخابز البلدية والسياحية وتحرر بذلك محاضر ضد المخالفين بإجمالي عدد (٣٥ ألف و ٨٥٦) مخالفة في مجال ( المخابز – التجار التموينين – مستودعات البوتاجاز – محطات تموين السيارات – المطاحن – المحال التجارية ) كما تم تشغيل عدد (٢) محطة مواد بترولية جديدة ( مركز الحسينية – مدينة الزقازيق ).

وقامت المديرية بتنظيم والإشراف على العديد من المعارض الموسمية( أهلاً مدارس – أهلاً رمضان – أسواق اليوم الواحد) بكافة مراكز المحافظة مما ساهم في خفض أسعار السلع و مستلزمات المدارس وتم إستكمال إجراءات تشغيل مركز مطور لخدمة البطاقات التموينية الذكية (ديبج) ليصبح عدد المراكز المطورة بدائرة المحافظة (٣٨) مركز وتم الرد علي عدد (١٩٣) شكوى واردة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بنسبة تنفيذ ١٠٠ % ، كما تم فحص عدد (٣٤٧٥) شكوى ، وجارى فحص (١٢٥) شكوى على البوابة الإلكترونية للوزارة بنسبة تنفيذ ٩٦ % وتتم المتابعة المستمرة من قِبل المديرية على السلع الإستراتيجية وجميع السلع متوفرة للعمل على توفير أرصدة إستراتيجية كافية من جميع السلع.