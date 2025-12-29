رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كافة الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة وخاصه بمحيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة برفع درجة الاستعداد ابتهاجاً بأعياد رأس السنه الميلادية وعيد الميلاد المجيد ففي مركز الزقازيق شنت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشارع طلبة عويضه وكذلك صيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها ، وذلك تحت أشراف الأستاذ شعبان ابو الفتوح رئيس المركز.

وفي حي ثان الزقازيق قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، بحملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الصيادين وكوبري القنطرة وأماكن متفرقة ، وذلك في إطار جهود الحي لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع رئيس الحي أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمحيط الكنائس وكذلك دهان البلدورات والأرصفة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية.

وفي حي أول الزقازيق قام عبد العاطي عبد الفتاح رئيس الحي بالمرور على منطقة الحلقة للتأكد من عدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وشهد مركز بلبيس قيام الأجهزة التنفيذية بشن حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الوحدة ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٩) إعلانات غير مرخصة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.

وفي مركز مشتول السوق تم رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة على الطريق الرئيسي ومداخل القرى والوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتحقيق عوامل الأمان والسلامة للمواطنين ، وذلك تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.

أكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لتهيئة الأجواء الآمنه والمناسبة للمواطنين للإحتفال بالأعياد في جو آمن ومنظم.