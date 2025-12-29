قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كافة الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة وخاصه بمحيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة برفع درجة الاستعداد ابتهاجاً بأعياد رأس السنه الميلادية وعيد الميلاد المجيد ففي مركز الزقازيق شنت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشارع طلبة عويضه وكذلك صيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها ، وذلك تحت أشراف الأستاذ شعبان ابو الفتوح رئيس المركز.

وفي حي ثان الزقازيق قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، بحملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الصيادين وكوبري القنطرة وأماكن متفرقة ، وذلك في إطار جهود الحي لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع رئيس الحي أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمحيط الكنائس وكذلك دهان البلدورات والأرصفة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية.

وفي حي أول الزقازيق قام عبد العاطي عبد الفتاح رئيس الحي بالمرور على منطقة الحلقة للتأكد من عدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وشهد مركز بلبيس قيام الأجهزة التنفيذية بشن حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الوحدة ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٩) إعلانات غير مرخصة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.

وفي مركز مشتول السوق تم رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة على الطريق الرئيسي ومداخل القرى والوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتحقيق عوامل الأمان والسلامة للمواطنين ، وذلك تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.

أكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لتهيئة الأجواء الآمنه والمناسبة للمواطنين للإحتفال بالأعياد في جو آمن ومنظم.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز حملات النظافة والتجميل

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

