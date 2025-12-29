وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

نظمت كلية الطب بجامعة الزقازيق زيارة إلى دار أيتام الزقازيق، شارك فيها نخبة من قيادات الكلية ووكلائها وأساتذتها ورؤساء الأقسام، وذلك بقيادة الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة أمل عطا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور بهجت عوض، أستاذ طب وجراحة العيون ونائب رئيس الجامعة وعميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد بشير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور تامر حسان، أستاذ طب الأطفال ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية بالكلية،والدكتور حسن عاشور، أستاذ الجراحة العامة ومدير العيادات الخارجية.

قام وفد كلية الطب، برئاسة عميد الكلية، بتفقد أحوال الأبناء المقيمين بالدار، والاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم وتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وتقديم الخدمات الطبية اللازمة في عدد من التخصصات، إلى جانب الاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية، تأكيدا على أهمية الرعاية المتكاملة،وشهدت الزيارة مشاركة فعالة لعدد من أساتذة الكلية في توقيع الكشف الطبي، وتقديم الدعم الصحي والنفسي للأطفال، إيمانا بأن التكامل بين الرعاية الصحية والدعم النفسي يمثل ركيزة أساسية في بناء جيل سليم ومعافى.

رافق عميد الكلية خلال الزيارة كل من الدكتورة رشا حجاج، رئيس قسم طب الأورام،و الدكتور عزت مصطفى، أستاذ ورئيس أقسام الباطنة العامة، والدكتور إبراهيم سالم، أستاذ الباطنة العامة،والدكتورة ابتهال زيد حسن، أستاذ الهستولوجي،والدكتورة شيماء علي عبد الرحمن، أستاذ الهستولوجي و الدكتورة سماح محمد أحمد، أستاذ الهستولوجي، والدكتورة نهى عباس، أستاذ علم الأدوية والفارماكولوجي والتغذية والدكتور السيد عبد المجيد، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة ومدير برنامج التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز،والدكتور أحمد بهجت، أستاذ طب وجراحة العيون،إلى جانب عدد من المدرسين المساعدين من تخصصات الأمراض الجلدية، وطب وجراحة العيون، و أحمد يوسف مدير عام الكلية، ووفد من اتحاد طلاب الكلية.

وفي ختام الزيارة، تقدم الدكتور محمود مصطفى طه بخالص الشكر والتقدير إلى محمد الضوي، مدير دار الأيتام، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، فيما ووجه مدير دار الأيتام الشكر الجزيل إلى جميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المشاركين في القافلة، تقديرا لجهودهم المخلصة ودورهم الإنساني في خدمة المجتمع.