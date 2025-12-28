قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء الأرشفة الإلكترونية لجميع ملفات العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة والحدائق والمتنزهات لتهيئة الأجواء المناسبة للإخوة المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وللارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق ومباحث التموين وممثلاً عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع اطمأن المحافظ من محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية المدارس لاستقبال طلاب النقل بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مؤكداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر متمنياً لجميع أبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس وكذلك ورفع الإشغالات بجانب أسوار المدارس و بمحيطها والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.

وكلف المحافظ رئيس قطاعات الكهرباء والمدن الجديدة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة الوصلات الكهربائية بأعمدة الإنارة وفحص اكشاك الكهرباء للتأكد من عدم قيام أصحابها بسرقة التيار الكهربائي مع تحرير محاضر سرقة للمخالفين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستعداد الجيد لإنطلاق الموجة الـ  28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور علي جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمراجعة غرف الحفظ بها والتأكد من حفظ ملفات وطلبات المواطنين بطريقة آمنه وسليمة وإعداد تقرير مفصل لإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن مصلحة المواطن تأتي علي رأس أولويات العمل لتحقيق أمالة وطموحاته.

كما كلف المحافظ نائبه بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة ومدير عام شئون العاملين بالديوان العام بالبدء فوراً في أرشفة جميع ملفات العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وذلك لسهولة الرجوع لتلك البيانات وقت الحاجة إليها.

