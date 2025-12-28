المجلس التنفيذي للشرقية يتابع تنفيذ الخطط التنموية بالمحافظة

استهل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والقيادات الشرطية والعسكرية وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق ومباحث التموين وممثلاً عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

قدم محافظ الشرقية التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية.

حرص المحافظ علي تقديم الشكر لكافة الجهات الأمنية والتنفيذية المشاركة بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ من خلال تأمين وتجهيز وتهيئة مقار الانتخابات لاستقبال الناخبين للأدلاء بصوتهم في سهولة ويسر وكذلك التزامهم الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات لتظهر المحافظة بصورة مشرفة.

كما هنأ محافظ الشرقية العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام بمناسبه تسجيل المركز واعتماده من قبل الهيئة المصرية العامة للمساحة من الفئه الاولى (ب) لتنفيذ الاعمال المساحية داخل جمهورية مصر العربية.

وخلال الاجتماع رحب محافظ الشرقية بالمهندس محمد صابر– القائم بأعمال مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية لانضمامه لعضوية المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية متمنيا له التوفيق والسداد في أداء الأعمال المكلف بها وكذلك النهوض بمنظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

شهدت فعاليات الاجتماع قيام محافظ الشرقية بتكرم المهندس أحمد مرسي – مدير عام الاستشارات الهندسية ومتابعة التنفيذ بديوان عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنحه شهاده تقدير وميدالية تذكارية تقديرا لما قدمه من جهد وعطاء خلال فترة عمله بالمحافظة والتي ساهمت في النهوض بقطاع الأبنية التعليمية وصولا لتحقيق جودة التعليم وخلق بيئة آمنه للطلاب والعاملين بقطاع التربية والتعليم

تضمن اجتماع المجلس التنفيذي تكريم محافظ الشرقية لعدد من العاملين وذلك بمنحهم شهادات تقدير لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري متمنياً له دوام التوفيق في حياته الجديدة.

أوضح محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم في خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة ، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.