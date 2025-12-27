قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خروج عبدالله عبد الموجود ابن الشرقية من برنامج دولة التلاوة
محدش يشتريها.. وزير الزراعة يحذر: اللحوم الأقل من 200 جنيه غير صالحة
على الهواء.. وزير الأوقاف يؤلف أبيات شعرية عن برنامج دولة التلاوة
الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
توك شو

خروج عبدالله عبد الموجود ابن الشرقية من برنامج دولة التلاوة
محمد شحتة

اختتمت حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، كعادة كل حلقة في نهايتها، تكون اللحظة الفارقة، تنتهي بمشاعر الفرح عند الفائزين ومشاعر الحزن عند المتسابق الذي سيغادر الحلقة.

وابتهل المتسابقون الأربعة، في حلقة اليوم، في صوت واحد، ابتهال ومديح لسيدنا النبي بعنوان "قمر" من أجل إذلبة التوتر والقلق الذي انتابهم قبل إعلان نتيجة حلقة اليوم.

وجاءت نتيجة حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة على النحو التالي:

عبدالله عبد الموجود: 262
محمد محمد كامل: 272
خالد عطية عبد الخالق: 270
عطية رمضان: 266

وبكى الطفل عبدالله عبد الموجود، خلال إعلان نتيجة حلقة اليوم، ومغادرته المنافسة لحصوله على أقل الدرجات بين المتسابقين اليوم.

وتأثر وزير الأوقاف، ببكاء الطفل عبدالله عبد الموجود، قائلا له: ما تخلينيش أعيط أنا كمان، بكاؤك عزيز عليا أوي.

ونزل وزير الأوقاف برفقة والد الطفل عبد الله، إلى المنصة، واحتضن عبد لله وقام بتهدئته والتسليم على المتسابقين الفائزين المستمرين.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة وزير الأوقاف عبدالله عبد الموجود نتيجة حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة

