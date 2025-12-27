خروج عبدالله عبد الموجود ابن الشرقية من برنامج دولة التلاوة

اختتمت حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، كعادة كل حلقة في نهايتها، تكون اللحظة الفارقة، تنتهي بمشاعر الفرح عند الفائزين ومشاعر الحزن عند المتسابق الذي سيغادر الحلقة.

وابتهل المتسابقون الأربعة، في حلقة اليوم، في صوت واحد، ابتهال ومديح لسيدنا النبي بعنوان "قمر" من أجل إذلبة التوتر والقلق الذي انتابهم قبل إعلان نتيجة حلقة اليوم.

وجاءت نتيجة حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة على النحو التالي:

عبدالله عبد الموجود: 262

محمد محمد كامل: 272

خالد عطية عبد الخالق: 270

عطية رمضان: 266

وبكى الطفل عبدالله عبد الموجود، خلال إعلان نتيجة حلقة اليوم، ومغادرته المنافسة لحصوله على أقل الدرجات بين المتسابقين اليوم.

وتأثر وزير الأوقاف، ببكاء الطفل عبدالله عبد الموجود، قائلا له: ما تخلينيش أعيط أنا كمان، بكاؤك عزيز عليا أوي.

ونزل وزير الأوقاف برفقة والد الطفل عبد الله، إلى المنصة، واحتضن عبد لله وقام بتهدئته والتسليم على المتسابقين الفائزين المستمرين.