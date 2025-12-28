قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استعداداً لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، كتاباً دورياً رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥، وذلك في إطار استعداد محافظة الشرقية لإستقبال إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وحرصاً من المحافظة على تقديم كافة الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام الإحتفال.

ووجّه المحافظ مديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، وكافة الجهات المعنية بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، لمواجهة أي مشكلات طارئة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع إخطار غرفة العمليات الرئيسية فور وقوع الحدث وتواجد مديري المديريات أو من ينوب عنهم من الوكلاء، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم، خاصة الجهات المرتبط عملها بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، للتعامل الفوري مع أي وقائع أو أحداث طارئة، وإخطار المحافظة بها على الفور.

كما كلف المحافظ بضرورة تواجد الطواقم الفنية بكافة مرافق الخدمات، خاصة (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية – الوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية)، والتأكد من سلامة المرافق واستمرار تقديم الخدمات، وسرعة إصلاح أي أعطال قد تطرأ وقيام مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بكافة أنواعها، على أن تُطرح للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول محدودي الدخل وتشديد الرقابة على الحدائق والمتنزهات والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة، وانتظام الأطقم الطبية في مواقع العمل ونوباتهم ومتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع والميادين، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات لتحقيق المظهر الحضاري وقيام مديريات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز شؤون البيئة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة، للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، وضبط الأسعار بما يحقق الصالح العام.

وكلف المحافظ بتكثيف جهود الجهات المختصة (الزراعة – مجالس المدن – الوحدات المحلية – الأجهزة الأمنية) لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفة في مهدها أولًا بأول وقيام إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية بالمراكز والمدن بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية، لتحقيق الانضباط المروري، والتصدي لكافة المخالفات، ومنع وقوع الحوادث، وضمان السيولة المرورية على مختلف المحاور وتفعيل إجراءات التأمين لكافة المنشآت الحيوية والهامة، وجميع الكنائس بنطاق المحافظة، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية والنظامية، وفقاً لطبيعة كل منشأة وموقعها، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.

