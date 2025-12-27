حملات مكبرة بالطرق والشوارع الرئيسية بالشرقية للتصدي للتعديات وإزالتها

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود على مدار اليوم، لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع،بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الإنضباط والمظهر الحضاري للشوارع مشدداً على تكثيف الجهود علي مدار اليوم حتي يتم القضاء نهائيا" علي كافة المظاهر العشوائية.

أضاف محافظ الشرقية انه شنت رئاسة حي أول الزقازيق تحت إشراف عبد العاطي عبد الفتاح حملة مكبرة، بالإشتراك مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة حملة لرفع الإشغالات، استهدفت "منطقة الحلقة" بإعتبارها واحدة من أكثر المناطق التجارية ازدحاماً بالزقازيق.

وفي سياق متصل ، قاد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية استهدفت شوارع طلبه عويضه و الخشاب وفلل الجامعه وخلف المبره والقومية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لاستعادة الإنضباط للشوارع.

وفي مركز ههيا شنت رئاسة المركز بقياده أيمن هيكل رئيس المركز بمشاركة محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة حملة لرفع كافة الإشغالات بطريق ههيا / الشبراوين لتهيئته لإستكمال أعمال الرصف لدخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وشهدت منيا القمح قيام الأجهزة التنفيذية تحت إشراف اشرف عامر رئيس المركز بشن حملة لرفع كافة الإشغالات شملت شارع سعد زغلول بمنيا القمح لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وفي مدينة القرين شنت رئاسة المدينة حملة إشغالات مُكبَّرة شملت شوارع المدينة تحت إشراف الأستاذ إيهاب خاطر رئيس المدينة القرين،أسفرت الحملة عن رفع كافة التعديات علي حرم الطريق،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.