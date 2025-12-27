الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، بالجهود المتميزة والمثمرة التي بذلها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية على مدار عام ٢٠٢٥، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم العمل الجاد والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة ويجسد رؤية الدولة في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشيداً بأداء القائمين على الفرع وما أظهروه من إخلاص وتفانٍ في العمل، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة العطاء خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المواطنين.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع قام بدور محوري في تنفيذ المبادرات القومية والبرامج المجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، إلى جانب جهوده في دعم قضايا الأسرة، ونشر الوعي المجتمعي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.

من جانبها، استعرضت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أنشطة الفرع التى تم تنفيذها وعدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة على مدار عام ٢٠٢٥ ففي مبادرة بطاقتك حقوقك والتي تهدف إلي مد مظلة الحماية الإجتماعية للسيدات الأكثر احتياجاً ورعاية قام الفرع بإستخراج ٢٥ ألف بطاقة رقم قومى بالمجان لـ (٢٥ ألف) سيدة مع إلغاء الغرامات المتأخرة، بما يسهم في تمكين المرأة قانونياً وضمان حصولها على حقوقها الأساسية.

وبخصوص التمكين الاقتصادي والمشروعات المتناهية الصغر تم تدريب السيدات على كيفية اختيار المشروع المناسب وإعداد دراسة جدوى مبسطة وأسس إدارة المشروعات المتناهية الصغر وطرق التمويل المختلفة وتم تنفيذ (١١٨) ندوة وإستهدفت (٢٩٥٠) سيدة.

كما تم تنفيذ (١٢) ندوة لرفع الوعي المالي لدى السيدات وتناولت الندوة موضوعات إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الأدخار وأستهدفت (٢٤٠٠) سيدة.

وقام الفرع بتنفيذ (١٦٧٠) ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية تنظيم الأسرة ومردودة على صحة الأم والطفل، واستهدفت (83 ألف و 500) سيدة ورجل.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية على إستمرار جهود المجلس في تمكين المرأة ورفع وعيها وتعزيز مشاركتها المجتمعية والسياسية ودعم استقرار الأسرة والمجتمع.