قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، بالجهود المتميزة والمثمرة التي بذلها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية على مدار عام ٢٠٢٥، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم العمل الجاد والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة ويجسد رؤية الدولة في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشيداً بأداء القائمين على الفرع وما أظهروه من إخلاص وتفانٍ في العمل، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة العطاء خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المواطنين.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع قام بدور محوري في تنفيذ المبادرات القومية والبرامج المجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، إلى جانب جهوده في دعم قضايا الأسرة، ونشر الوعي المجتمعي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.

من جانبها، استعرضت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أنشطة الفرع التى تم تنفيذها وعدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة على مدار عام ٢٠٢٥ ففي مبادرة بطاقتك حقوقك والتي تهدف إلي مد مظلة الحماية الإجتماعية للسيدات الأكثر احتياجاً ورعاية قام الفرع بإستخراج ٢٥ ألف بطاقة رقم قومى بالمجان لـ (٢٥ ألف) سيدة مع إلغاء الغرامات المتأخرة، بما يسهم في تمكين المرأة قانونياً وضمان حصولها على حقوقها الأساسية.

وبخصوص التمكين الاقتصادي والمشروعات المتناهية الصغر تم تدريب السيدات على كيفية اختيار المشروع المناسب وإعداد دراسة جدوى مبسطة وأسس إدارة المشروعات المتناهية الصغر وطرق التمويل المختلفة وتم تنفيذ (١١٨) ندوة وإستهدفت (٢٩٥٠) سيدة.

كما تم تنفيذ (١٢) ندوة لرفع الوعي المالي لدى السيدات وتناولت الندوة موضوعات إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الأدخار وأستهدفت (٢٤٠٠) سيدة.

وقام الفرع بتنفيذ (١٦٧٠) ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية تنظيم الأسرة ومردودة على صحة الأم والطفل، واستهدفت (83 ألف و 500) سيدة ورجل.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية على إستمرار جهود المجلس في تمكين المرأة ورفع وعيها وتعزيز مشاركتها المجتمعية والسياسية ودعم استقرار الأسرة والمجتمع.

الشرقية محافظ الشرقية المجلس القومي للمرأة أجهزة المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

صبيحة

أحمد صبيحة: كل ما ألعب في نادي يفلس.. والاحتراف "حلم حياتي"

الجمعية العمومية

عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد

أحمد صبيحة

أحمد صبيحة: أنا أهلاوي.. ومعنديش مشكلة أروح الزمالك أو بيراميدز

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد