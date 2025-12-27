مصرع عامل ونفوق دواجن في حريق مزرعة بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على الحريق واخماده نشب بمزرعة دواجن بنطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وأسفر عن نفوق 2000 كتكوت وحدوث تلفيات بمحتويات المزرعة كما تبين مصرع شخص اثر توقف بعضلة القلب نتيجة إصابته يصعق كهربائي وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن، نطاق مركز ابوكبير وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين نشوب الحريق فى مزرعة مكونة من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض مساحتها 1000 متر،ملك " عمرو ال " 30 سنة ونتج عن الحريق وفاة بهاء ال ف 45 سنة عامل زراعي إثر اصابته بصعق كهربائي أثناء قيامه بغلق مفاتيح الكهرباء اثناء الحريق ونفوق 2000 كتكوت واحتراق سقف ومحتويات المزرعة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.