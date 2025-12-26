حصاد 2025 | بيطري الشرقية يُحصِّن ويعالج 6.5 مليون رأس ماشية وينظم آلاف القوافل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها؛ لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشاد بدور مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة في توفير كل أوجه الرعاية البيطرية للماشية والتصدي للأمراض المعدية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

ومن جهته؛ استعرض الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري تقريرًا عن مجهودات المديرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، وتمت الإشارة إلى ما يلي:

إجراء اختبار لمرض البروسيلا لـ 28692 رأس ماشية.

التحصين بلقاح «ريف 1» لـ 6302 رأس ماشية.

التحصين بلقاح العترة «19» لـ 6021 رأس ماشية.

الحيوانات المختبرة لمرض الدرن لـ 24499 رأس ماشية.

وأضاف أنه بلغ إجمالي الندوات الإرشادية من «وقاية – رعاية – أمراض مشتركة – رعاية تناسلية – مجازر – تأمين على الماشية – ندوات مشتركة» ما يلي:

الندوات الإرشادية لـ 3694 ندوة.

إنجازات الأبيدميولوجي بالقرى لـ 1268 قرية.

إنجازات الأبيدميولوجي بالمنازل لـ 10989 منزلا.

زيارات الأسواق لـ 107 زيارات.

كما تم الانتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجاءت النتائج كالتالي:

ترقيم وتسجيل الماشية لـ 59803 رؤوس ماشية.

الشكاوى التي تم الرد عليها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية لـ 950 شكوى.

المذبوحات من «أبقار – جاموس – عجول – ضأن – ماعز – جمال – بتلو» لـ 37629 رأس ماشية.

مذبوحات الدواجن لـ 15925491 طائرا.

كميات اللحوم المجمدة الموردة إلى الجهات الحكومية لـ 80543.

كميات الدواجن المجمدة الموردة إلى الجهات الحكومية لـ 149345.

كميات اللحوم الطازجة الموردة إلى الجهات الحكومية لـ 1944.

التحصينات ضد الأمراض لـ 3564668 رأس ماشية.

كما شملت الجهود ما يلي: