قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم بالفوز على جنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد 2025 | بيطري الشرقية يُحصِّن ويعالج 6.5 مليون رأس ماشية وينظم آلاف القوافل

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها؛ لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشاد بدور مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة في توفير كل أوجه الرعاية البيطرية للماشية والتصدي للأمراض المعدية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

ومن جهته؛ استعرض الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري تقريرًا عن مجهودات المديرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، وتمت الإشارة إلى ما يلي:

  • إجراء اختبار لمرض البروسيلا لـ 28692 رأس ماشية.
  • التحصين بلقاح «ريف 1» لـ 6302 رأس ماشية.
  • التحصين بلقاح العترة «19» لـ 6021 رأس ماشية.
  • الحيوانات المختبرة لمرض الدرن لـ 24499 رأس ماشية.

وأضاف أنه بلغ إجمالي الندوات الإرشادية من «وقاية – رعاية – أمراض مشتركة – رعاية تناسلية – مجازر – تأمين على الماشية – ندوات مشتركة» ما يلي:

  • الندوات الإرشادية لـ 3694 ندوة.
  • إنجازات الأبيدميولوجي بالقرى لـ 1268 قرية.
  • إنجازات الأبيدميولوجي بالمنازل لـ 10989 منزلا.
  • زيارات الأسواق لـ 107 زيارات.

كما تم الانتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجاءت النتائج كالتالي:

  • ترقيم وتسجيل الماشية لـ 59803 رؤوس ماشية.
  • الشكاوى التي تم الرد عليها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية لـ 950 شكوى.
  • المذبوحات من «أبقار – جاموس – عجول – ضأن – ماعز – جمال – بتلو» لـ 37629 رأس ماشية.
  • مذبوحات الدواجن لـ 15925491 طائرا.
  • كميات اللحوم المجمدة الموردة إلى الجهات الحكومية لـ 80543.
  • كميات الدواجن المجمدة الموردة إلى الجهات الحكومية لـ 149345.
  • كميات اللحوم الطازجة الموردة إلى الجهات الحكومية لـ 1944.
  • التحصينات ضد الأمراض لـ 3564668 رأس ماشية.

كما شملت الجهود ما يلي:

  • حملات التفتيش على المعارض لـ 40 حملة.
  • الأصناف المخالفة من الأدوية البيطرية لـ 469 صنفا.
  • العينات التي تم سحبها من مصانع المخلفات لـ 22 عينة.
  • الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بالاشتراك مع أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية لـ 63 طائرا.
  • التلقيح الاصطناعي للماشية لـ 22670 رأس ماشية.
  • الرعاية التناسلية للماشية لـ 64335 رأس ماشية.
  • أعمال إدارة الرعاية والعلاج لـ 324988 رأس ماشية.
الشرقية محافظ الشرقية بالثروة الحيوانية اللحوم الحمراء مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

ارشيفية

علي ناصر محمد: أحداث 2011 في اليمن نتاج تراكمات منذ الثمانينيات.. وحزنت على رحيل "صالح"

أرشيفية

سناء منصور: السمك كان الطبق المفضل للفراعنة في رأس السنة

الدكتور حسام موافي

حسام موافي يحدد أسباب السدة الرئوية وطرق الوقاية.. فيديو

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
لمياء الأمير
لمياء الأمير

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
محمد خميس
محمد خميس

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد