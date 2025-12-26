محافظ الشرقية يصدر 8 قرارات تأديبية لـ 9 من العاملين المقصرين في آداء مهامهم

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية (٦) قرارات تأديبية شملت (٩) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة بهدف ضمان تطبيق القانون بشكل عادل ورفع مستوى الإنضباط الوظيفي وذلك بعد دراسة التظلمات وفحص التحقيقات والتقارير القانونية.

أكد محافظ الشرقية انه شملت القرارات سحب بعض الجزاءات السابقة بجانب توقيع عقوبات تنوعت ما بين الإنذار وخصم جزئي من الراتب، في خطوة تعكس حرص المحافظة على الإلتزام بالقوانين وتعزيز الإنضباط داخل مؤسساتها.

وجه المحافظ الجهات المختصة إلى تنفيذ القرارات فورا وإعلانها كتابيًا لضمان الشفافية والمصداقية في تطبيق النظام التأديبي.

أكد المحافظ علي أهمية تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتطبيق العقوبات بما يتناسب مع المخالفات المكتشفة، مع مراعاة الحقوق الوظيفية لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.