من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح
توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

القنايات والقرين الأعلى في إنجاز طلبات تقنين أراضي واضعي اليد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يسهم في حماية حق الدولة من جهة وتحقيق الإستقرار القانوني للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذا الملف يُعد أحد المحاور الأساسية لتعظيم الإستفادة من أصول الدولة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة واضحة ومحددة للإنتهاء من الملفات المستوفاة مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن والتعامل الحاسم مع حالات عدم الجدية، مؤكداً أن الدولة حريصة على دعم المواطن الجاد وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

اكد العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بأن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل جهودها الميدانية في فحص ومراجعة ملفات التقنين أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية مع الإلتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز المرتفعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على تقنين أوضاعهم القانونية.

وأضاف مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة أنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين والمتعديين على أراضي الدولة حفاظاً على المال العام وضماناً لهيبة الدولة.

وأشار إلي أنه شهد مركز الإبراهيمية بلغ عدد الطلبات المقدمة ٣٣٦ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٢.٩٩%، مع تحرير ١٣ محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

وشهدت مدينة القنايات تقديم ٨٥ طلب تقنين، وحققت نسبة إنجاز ١٠٠% ويعد مركز أولاد صقر من أعلى المراكز من حيث عدد الطلبات ١٠١٢ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٧.٧٣%، مع تحرير ١٧ محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

وشدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة على استمرار تكثيف الجهود والإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين بما يسهم في ضبط منظومة التقنين وتعظيم موارد الدولة.

الشرقية محافظ الشرقية أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة القيادة السياسية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

وحيد عتيق

وحيد عتيق: توسعات إنتاج المحاليل الطبية تعزز الأمن الصحي وزيادة الصادرات

محمول

15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية والركود يضغط على السوق

وزير التموين

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية ببنها لتعزيز جودة الخدمات للمواطنين

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

