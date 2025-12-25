القنايات والقرين الأعلى في إنجاز طلبات تقنين أراضي واضعي اليد بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يسهم في حماية حق الدولة من جهة وتحقيق الإستقرار القانوني للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذا الملف يُعد أحد المحاور الأساسية لتعظيم الإستفادة من أصول الدولة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة واضحة ومحددة للإنتهاء من الملفات المستوفاة مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن والتعامل الحاسم مع حالات عدم الجدية، مؤكداً أن الدولة حريصة على دعم المواطن الجاد وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

اكد العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بأن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل جهودها الميدانية في فحص ومراجعة ملفات التقنين أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية مع الإلتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز المرتفعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على تقنين أوضاعهم القانونية.

وأضاف مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة أنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين والمتعديين على أراضي الدولة حفاظاً على المال العام وضماناً لهيبة الدولة.

وأشار إلي أنه شهد مركز الإبراهيمية بلغ عدد الطلبات المقدمة ٣٣٦ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٢.٩٩%، مع تحرير ١٣ محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

وشهدت مدينة القنايات تقديم ٨٥ طلب تقنين، وحققت نسبة إنجاز ١٠٠% ويعد مركز أولاد صقر من أعلى المراكز من حيث عدد الطلبات ١٠١٢ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٧.٧٣%، مع تحرير ١٧ محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

وشدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة على استمرار تكثيف الجهود والإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين بما يسهم في ضبط منظومة التقنين وتعظيم موارد الدولة.