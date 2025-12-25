قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك إيقاف استكمال أعمال البناء دون تراخيص قانونية ، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأشار المحافظ أنه شهد مركز ومدينة بلبيس تنفيذ حملات إزالة مكثفة لرصد وإزالة التعديات في المهد، وأسفرت عن فك شدة خشبية بالبر الشرقي على مساحة ١٤٠ مترًا، بالوحدة المحلية بغيتة وإزالة ردم جور على مساحة ١٢٠ متراً بعزبة التل بقرية السلام ، مع الإزالة الكلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور الأول العلوي بناحية العدلية على مساحة ١١٠ متر وفك وإزالة شدة خشبية لصب سقف بجمعية العدلية على مساحة ١٠٠ متر وذلك تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تم تنفيذ حملة إزالة بشارع المعهد الديني بديرب نجم، وأسفرت عن فك شدة خشبية لسقف لدور ثالث علوي داخل الحيز العمراني على مساحة ١٢٠ متراً وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها وذلك تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.

وشهد مركز ومدينة ههيا تنفيذ حملة إزالة وأسفرت عن  إزالة هنجر مخالف على مساحة ٢٠٠ متر بنطاق طريق ههيا – الإبراهيمية، مع الإزالة الكلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز.

الشرقية محافظ الشرقية الأراضي الزراعية البناء دون تراخيص

