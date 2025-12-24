بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

جاء ذلك خلال متابعته حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارية الداخلية بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق ، في حضور السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل مديرية التموين ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول ، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

تفقد المحافظ ، ومرافقوه أجنحة المعرض والمُقام علي مساحة 325م ومكون من 13 باكية بالإضافة إلى سيارات المنافذ المتنقله لتقديم مختلف السلع من المواد الغذائية والسكر بسعر 25 جنيه ، وكذلك الألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تتراوح ما بين 10: 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء مدينة الزقازيق والقرى التابعة لها لشراء إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي إحتياجاتهم.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة سوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجتهم من مواد غذائية ولحوم وخضروات بأسعار أقل من السوق .

ثمن المحافظ تعاون التجار في إقامة السوق واستجابتهم لخفض الأسعار وإلتزامهم بوضع سعر إسترشادي على كافة المنتجات المعروضة ، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين ، مؤكداً على ضرورة إستمرار تزويد السوق بكافة المعروضات المختلفة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

كما دعا محافظ الشرقية أبناء المركز إلى الإقبال على السوق والذي يُقام يوم الأربعاء من كل أسبوع للحصول على احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والإستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة بسوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق.