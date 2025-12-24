قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية والمتفرعة من منطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق والجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026 م.

وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة ،  في إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع مدينة الزقازيق.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع (شاهين صقر - الحريه  - محمد مصطفى - لكوظ - المطحن - أبو صقر - حسونه - إمتداد حسين الضوى - الشهيد ابو الفتوح متفرعات السادات وخلف المدرسة الدولية ) بالإضافة إلى متفرعات شوارع  ( الأشراف - شريف - حسن عمر - خلف مدرسة الجبالي ) بإجمالي مساحة مسطحه 12 ألف متر وبتكلفة إجمالية 6 مليون و 38 ألف جنيه ، بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ومن جانبه أوضح محمد أبو هاشم رئيس حي ثان أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع غرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار ، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء كافة الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ، ليشدد المحافظ على إستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية في أسرع وقت ممكن وتحقيق الفائدة لأبناء المنطقة.

وأكد محافظ الشرقية أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتيسير حركة السير داخل المدن والمناطق السكنية، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية في المواعيد المحددة مع الإلتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وفي نهاية الجولة التفقدية إلتقى المحافظ بأحد أبناء المنطقة وأجرى معه حواراً أبوياً ، إستمع فيه لمطالبه ، موجهاً بالإستجابة الفورية لها 

و من جانبه أعرب الفتى عن سعادته بتواجد المحافظ بينهم والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق بمدينة الزقازيق الخطة الإستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد