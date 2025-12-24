محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية والمتفرعة من منطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق والجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026 م.

وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة ، في إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع مدينة الزقازيق.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع (شاهين صقر - الحريه - محمد مصطفى - لكوظ - المطحن - أبو صقر - حسونه - إمتداد حسين الضوى - الشهيد ابو الفتوح متفرعات السادات وخلف المدرسة الدولية ) بالإضافة إلى متفرعات شوارع ( الأشراف - شريف - حسن عمر - خلف مدرسة الجبالي ) بإجمالي مساحة مسطحه 12 ألف متر وبتكلفة إجمالية 6 مليون و 38 ألف جنيه ، بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ومن جانبه أوضح محمد أبو هاشم رئيس حي ثان أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع غرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار ، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء كافة الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ، ليشدد المحافظ على إستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية في أسرع وقت ممكن وتحقيق الفائدة لأبناء المنطقة.

وأكد محافظ الشرقية أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتيسير حركة السير داخل المدن والمناطق السكنية، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية في المواعيد المحددة مع الإلتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وفي نهاية الجولة التفقدية إلتقى المحافظ بأحد أبناء المنطقة وأجرى معه حواراً أبوياً ، إستمع فيه لمطالبه ، موجهاً بالإستجابة الفورية لها

و من جانبه أعرب الفتى عن سعادته بتواجد المحافظ بينهم والإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.