أحمد موسى: التنسيق الحكومي ساهم في ضبط أسعار الفراخ قبل رمضان والتعديلات الوزارية تهدف لتطوير الأداء

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، عن الجهود الحكومية التي أسهمت في ضبط أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز استيراد الفراخ كان له دور مباشر في تراجع الأسعار وتهيئة السوق لاستقبال شهر الصوم.

وأوضح موسى أن أسعار الفراخ شهدت انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات بعد هذه الإجراءات التحضيرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأشار موسى أيضًا إلى التعديل الوزاري المرتقب، قائلاً: «الوزراء الذين أنجزوا مهامهم نود أن نشكرهم، ودي سنة الحياة»، مضيفًا أن أي تغيير في الحكومة يهدف إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

وأكد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته في كل تحركاته، ويعمل بصمت على مدار الساعة لمتابعة جميع التفاصيل، مع التركيز على ضمان أمن واستقرار الدولة والشعب المصري، بعيدًا عن أي تصرفات انفعالية، موضحًا أن كل خطوة تتم بحرص وتوازن تام.

وشدد موسى على أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية صعبة، تتطلب إدارة ناجحة لتجاوزها، مستذكراً أن الدولة خرجت سليمة من أزمات 2011 بفضل القيادة الحكيمة للرئيس والمتابعة الدقيقة لكل الملفات الحيوية.

وأضاف موسى أن التنسيق الحكومي المستمر واتباع خطط دقيقة في مجالات التموين والزراعة وقطاع الاستيراد، يعكس حرص القيادة على ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جزء من منظومة شاملة تهدف لتقديم الخدمات بكفاءة وتحقيق رفاهية المواطن المصري.