قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
ردا على الانتقادات.. الأوقاف: تصميم زخارف المسجد العباسي أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: التنسيق الحكومي ساهم في ضبط أسعار الفراخ قبل رمضان والتعديلات الوزارية تهدف لتطوير الأداء

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، عن الجهود الحكومية التي أسهمت في ضبط أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز استيراد الفراخ كان له دور مباشر في تراجع الأسعار وتهيئة السوق لاستقبال شهر الصوم.

وأوضح موسى أن أسعار الفراخ شهدت انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات بعد هذه الإجراءات التحضيرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأشار موسى أيضًا إلى التعديل الوزاري المرتقب، قائلاً: «الوزراء الذين أنجزوا مهامهم نود أن نشكرهم، ودي سنة الحياة»، مضيفًا أن أي تغيير في الحكومة يهدف إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

وأكد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته في كل تحركاته، ويعمل بصمت على مدار الساعة لمتابعة جميع التفاصيل، مع التركيز على ضمان أمن واستقرار الدولة والشعب المصري، بعيدًا عن أي تصرفات انفعالية، موضحًا أن كل خطوة تتم بحرص وتوازن تام.

وشدد موسى على أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية صعبة، تتطلب إدارة ناجحة لتجاوزها، مستذكراً أن الدولة خرجت سليمة من أزمات 2011 بفضل القيادة الحكيمة للرئيس والمتابعة الدقيقة لكل الملفات الحيوية.

وأضاف موسى أن التنسيق الحكومي المستمر واتباع خطط دقيقة في مجالات التموين والزراعة وقطاع الاستيراد، يعكس حرص القيادة على ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جزء من منظومة شاملة تهدف لتقديم الخدمات بكفاءة وتحقيق رفاهية المواطن المصري.

رمضان شهر الصوم الدواجن السلع المواد الغذائية صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

منتخب مصر لألعاب القوى يحصد ذهبية وفضية في البطولة العربية لفتيات الأندية بالشارقة

اشرف صبحي

صبحي: فخور بعودة مصطفى حسين إلى وطنه ولعبه باسم مصر وحصوله على ذهبية العالم

بيراميدز

مدرب بيراميدز: الفريق ينافس بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

المزيد