استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود على مدار اليوم، لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الإنضباط والمظهر الحضاري للشوارع.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنَّت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح بالتنسيق مع رئاسة حي أول الزقازيق برئاسة عبد العاطي عبد الفتاح حملة مكبرة لرفع الإشغالات ، بالإشتراك مع شرطة المرافق، إستهدفت " منطقة الحلقة" باعتبارها واحدة من أكثر المناطق التجارية ازدحاماً بالزقازيق.

وأسفرت تلك الحملة عن رفع كافة الإشغالات المخالفة، والتنبيه المشدد على أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مؤكدًا إستمرار الحملات بشكل يومي لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى وتحقيق الإنضباط بالشوارع.