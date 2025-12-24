محافظ الشرقية: تنفيذ 588 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة تتجاوز 30 مليار جنيه

على مدار ثلاث سنوات، تشهد محافظة الشرقية زخما كبيرا في حجم المشروعات الخدمية والتنموية، في كافة القطاعات، وذلك عقب تنفيذ 588 مشروعا عملاقا بتكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليار جنيه، منها الانتهاء من 53 مشروعا خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتوفير فرص عمل للشباب .



وأكد محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحافظة حرصت على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بنحو 588 مشروعا، في قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب و الصرف الصحي والإسكان والطرق والنقل والشباب والرياضة والري والصرف والكهرباء وتحسين البيئة بتكلفة تصل إلي 30 مليارا و700 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منها افتتاح 53 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة - الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف - الشباب والرياضة – الإدارة المحلية والدعم الفني بتكلفة مليار جنيه، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.



وأوضح أنه من ضمن المشروعات التي تم افتتاحها خلال شهر سبتمبر الماضي بمناسبة احتفالات الشرقية بعيدها القومي، افتتاح 25 مشروعا بتكلفة 464 مليونا و200 ألف جنيه في قطاع الابنية التعليمية.. وفي قطاع الصحة تم افتتاح 5 مشروعات بتكلفة 36 مليونا و 600 ألف جنيه..وفي قطاع الأوقاف والأزهر تم افتتاح مشروعين بتكلفة 18 مليونا و400 ألف جنيه، و6 مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة 368 مليونا و500 ألف جنيه.. وفي قطاع الشباب والرياضة تم افتتاح 9 مشروعات بتكلفة 15 مليونا و100 ألف جنية.. وفي قطاع الإدارة المحلية والدعم الفني تم افتتاح 4 مشروعات بتكلفة 55 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 135 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 2 مليار و900 مليون جنيه، و13 مشروعا بقطاع الصحة بتكلفة 4 مليارات و100 مليون جنيه، و24 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 328 مليونا و600 ألف جنيه، و90 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 6 مليارات و600 مليون جنيه، وكذلك جار تنفيذ مشروعين بقطاع الإسكان بتكلفة 45 مليونا و300 ألف جنيه، و188 مشروعا بقطاع الطرق والنقل بتكلفة 10 مليارات جنيه.



وأضاف المهندس حازم الأشموني أنه جار تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 27 مليونا و700 ألف جنيه و16 مشروعا بقطاع الري بتكلفة 557 مليونا، و100 ألف جنيه، وجار أيضا تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الصرف بتكلفة 380 مليونا و300 ألف جنيه، و 37 مشروعا بقطاع الكهرباء بتكلفة 263 مليونا و400 ألف جنيه، و20 مشروعا بقطاع تحسين البيئة بتكلفة 219 مليون جنيه، كما أنه جار تنفيذ 28 مشروعا بقطاع تدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 202 مليون جنيه، و9 مشروعات بـالأوقاف بتكلفة 59 مليون جنيه، ومشروعين بقطاع الاستثمار بتكلفة 5 مليارات جنيه.



وردا عن سؤال بشأن الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية لتحقيق طفرة في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، أوضح محافظ الشرقية أنه تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتخصيص لجان لمتابعة الموقف أولًا بأول، كما يتم تسريع إجراءات ملف التصالح للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في ملف الرد علي المتغيرات المكانية بلغ 99.9 %، كما تم تحقيق نسبة إنجار عالية في ملف تقنين أراض أملاك الدولة والتي بلغت 91.5 % .



وعن مشروعات الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي الزراعية، أكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الثروة الحيوانية باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق أعلى معدلات التغطية البيطرية، ومتابعة الأسواق والمزارع بصفة دورية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم وتنمية الإنتاج الحيواني وضمان سلامته حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.



وحول الطفرة التي حدثت في المناطق الصناعية، قال محافظ الشرقية إن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة، سعياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المرجوة، وذلك بالنظر لدوره المحوري فى تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.. موضحا أن مدينة العاشر من رمضان تضم ما يزيد عن 5666 مصنعا وشركة تعمل في جميع القطاعات الصناعية، يعمل بهم حوالي 650 ألف عامل تم تدريبهم جيدا للنهوض بالصناعة في أرض الكنانة وزيادة حجم الصادرات.



وعن النهضة التي أحدثتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والمبادرات الرئاسية الأخرى، قال المهندس حازم الأشموني إن القرية المصرية ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال وعدم الإهتمام إلى أن جاءت المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتطوير الريف المصري والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.



وأضاف أنه تم اختيار مركز الحسينية لتنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وذلك بعد دراسة متأنية لاحتياجات المواطنين بقرى المركز التي تعاني من نقص شديد في الخدمات، لتدخل 41 قرية و740 تابعا، ضمن المبادرة الرئاسية بهدف خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم وتحسين جودة حياتهم ليحيوا حياه كريمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 845 مشروعا خدميا وتنمويا من إجمالي 907 مشروعات ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بنسبة تنفيذ بلغت 94% في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنارة والأبنية التعليمية والإسكان والطرق والكباري والشباب والرياضة والري والصحة والطب البيطري والغاز والاتصالات ومحطات السكة الحديد والإسعاف ومواقف السيارات والبريد ونقاط الشرطة والأسواق ووحدات الإطفاء، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والشعب الهندسية.



وأشار المهندس حازم الأشموني إلى أن محافظة الشرقية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة بمراكز بلبيس وفاقوس وديرب نجم وأبو حماد وأولاد صقر، وذلك بعد الانتهاء من توفير 497 قطعة أرض جاهزة لإجراء المعاينات اللازمة بمعرفة الهيئة الهندسية لتكون جاهزة لإقامة المشروعات التنموية عليها لتحسين جودة حياة المواطنين والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.