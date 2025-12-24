خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على طالبة بالضرب فى الشارع بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بأحد الشوارع بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة فاقوس من (طالبة – خالها "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة" مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (4 من أقاربهم – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليهما بالسب والضرب حال تواجدهما أمام المنزل وإحداث أصابتهما المشار إليها بسبب خلافات بينهم حول الميراث ، وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.