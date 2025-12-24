القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور ومقطع فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى وأحد المواقع الإخبارية تضمنا إستغاثة أحد المواطنين من قيام شخصين بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته بنطاق محافظة السويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة السويس من (سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) أنه حال تواجده بدائرة القسم، قام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بالإعتداء عليه بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل أحدهم وإستمرار حبس باقى المتهمين .