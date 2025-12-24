بزعم بيع سيارة.. القبض على المتهمين بالنصب على آخر بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم بيع سيارة مستعملة له بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مقيم بمدينة العبور بالقليوبية) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه "بأسلوب المغافلة" عقب إيهامه بقدرته على بيع سيارة له.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بمحافظة دمياط) وتبين مزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن بيع سيارات مستعملة بأسعار متميزة ويقوما عقب ذلك بالتواصل مع ضحاياهم والإتفاق معهم على التقابل بأحد البنوك وعقب ذلك يقوموا بالإستيلاء على المبلغ المالى "بإسلوب المغافلة" والهرب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.