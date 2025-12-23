قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين
إلياس السخيري يحرز هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية للمصريين بالخارج تتم في 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة
وزير التعليم: معلمو الحصة وصل عددهم ل160 ألف مدرس "دورهم محترم"
لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
حوادث

ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ادعاءه بممارسة أعمال الدجل للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمعرفة الغيب.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إدعائه بممارسة أعمال الدجل للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمعرفة الغيب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، وبحوزته ( هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صانع محتوى مواقع التواصل الاجتماعى

