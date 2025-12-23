ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ادعاءه بممارسة أعمال الدجل للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمعرفة الغيب.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إدعائه بممارسة أعمال الدجل للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمعرفة الغيب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، وبحوزته ( هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.